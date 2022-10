Terroriste tueur à Morges (VD) : Un camouflet infligé au Ministère public de la Confédération

Meurtre, assassinat, multiples violations de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» ainsi que les organisations terroristes, tentative de meurtre, lésions corporelles simples, tentative d'incendie intentionnel, tentative d'explosion, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants... La liste des faits reprochés à O. , l’homme qui a tué Joao * dans un kebab à Morges en 2020, est très longue.

Ainsi, en ce qui concerne le soutien présumé du prévenu à l'organisation «Etat islamique», les juges de Bellinzone estiment que le MPC n’a pas suffisamment étayé l’accusation et s’est borné à mentionner «laconiquement le fait que le prévenu aurait échangé 2'597 messages avec I., aurait envoyé à J. 169 fichiers images, 4 fichiers audio et 3 fichiers vidéo de propagande, aurait présenté à K. «2 à 3 vidéos» de violence extrême et enfin aurait partagé à «de tiers non identifiés» 50 images de violence ou de propagande». Selon le TPF, le MPC n'indique pas les faits constituant des actes de propagande. «Il incombe au MPC d'identifier la nature de chacun de ces messages afin de permettre à la Cour de retenir ou d'écarter l'infraction reprochée au prévenu. En outre, le descriptif de l'état de fait ne fournit aucune indication sur le lieu où la propagande reprochée aurait été commise ni sur son éventuel lien avec l'organisation «Etat islamique»(...). Enfin, l'acte d'accusation n'explique pas quels sont les effets et les buts escomptés par le prévenu en diffusant la propagande qui lui est reprochée», a décidé le TPF. Tous ces éléments pris en compte, le TPF a estimé que «l'acte d'accusation doit être complété» afin que la Cour puisse «comprendre sans ambiguïté les actes concrètement reprochés au prévenu».