États-Unis : Un campement de sans-abri évacué tout près de la Maison-Blanche

À un pâté de maisons de la présidence des États-Unis, des SDF avaient occupé un square il y a près de trois ans. Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la police a fait place nette mercredi.

C’est tôt le matin que la police a commencé à évacuer le parc, devenu un symbole de la misère sociale d’une ville incarnant le pouvoir et les élites.

Un campement de plusieurs dizaines de sans-abri établi au cœur de la capitale américaine, Washington, à environ 300 mètres de la Maison-Blanche, a été évacué, mercredi, par les autorités. Sous le regard de nombreux journalistes et autres badauds en costume-cravate, des agents en combinaison blanche et masque sanitaire poussaient tentes de fortune et affaires personnelles dans des camions-poubelles, sur un square McPherson désormais grillagé, au pied des ministères de la première puissance mondiale.