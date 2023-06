Campement de toxicomanes au futur local d’injection de la Riponne

Les riverains dénoncent la tristesse de la situation, plus que l’insécurité: depuis début juin, des toxicomanes avaient installé un campement sauvage de fortune au fond de la place de la Riponne, rapporte «24 heures». Des voisins évoquent une scène jonchée de canettes d’alu et de seringues, sentant fort l’urine, et «des gens défoncés, misérables, dormant à même le sol, vêtus de loques», parfois consommant des substances à la vue de tous. Le lieu fait de vieux cartons et de sacs de couchage aura vécu trois semaines avant que la police évacue les gens et fasse nettoyer l’espace.