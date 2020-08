Châtel-Saint-Denis (FR) Un camping-car prend feu sur l’autoroute

Pompiers et policiers sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche dans le canton de Fribourg pour éteindre un feu de véhicule.

Alarmés, les pompiers et la police cantonale fribourgeoise se sont rendus sur les lieux. L’autoroute a été fermée pendant plus d’une heure pour les besoins de l’intervention et une déviation a été mise en place. Les pompiers ont circonscrit le sinistre.