Départ mouvementé

Un camping-car suisse embarque la barrière du péage

Les vacances en Italie d’une famille du canton de Berne ont commencé par une mésaventure. Une scène immortalisée par les passagers de la voiture qui les suivait.

Morte de rire, elle immortalise la scène

C’est Nicole Bergmann, une Américaine qui vit en Autriche, qui a immortalisé la scène et l’a postée sur Tik Tok. La vidéo est rapidement devenue virale. On y voit le camping-car immatriculé dans le canton de Berne se tenant à la station de péage d’une autoroute en Italie. Alors que le conducteur du véhicule attend d’être autorisé à rouler, Nicole Bergmann et son compagnon de voyage constatent que la barrière arrière du péage se bloque sur le camping-car en raison des quatre vélos qui y sont accrochés. On entend l’Américaine et son ami rire de la situation jusqu’au moment où la famille suisse repart et embarque par la même occasion la barrière du péage restée bloquée sur le véhicule.