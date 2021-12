Ottawa : Un Canadien inculpé pour de nombreuses cyberattaques

Un homme de 31 ans a été arrêté au terme d'une enquête de 23 mois. Il est inculpé pour avoir mené des attaques au rançongiciel au Canada et aux États-Unis.

Le hacker arrêté a visé des entreprises et des organismes gouvernementaux au Canada et est accusé de cybercrimes aux USA.

Un Canadien, originaire de l’Ontario, a été arrêté et inculpé pour avoir mené plusieurs attaques dites au rançongiciel (ou «ransomware» en anglais) au Canada et aux États-Unis, au terme d’une enquête internationale de près de deux ans, a annoncé mardi la police régionale. L’enquête a déterminé qu’un «individu était responsable de plusieurs attaques par rançongiciel touchant des entreprises, des organismes gouvernementaux et des particuliers au Canada ainsi que des cybercrimes aux États-Unis», selon un communiqué.