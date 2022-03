Mariés au premier regard: Axel peste contre M6

«Mariés au premier regard» : Un candidat critique M6 qui le fait passer pour un ermite

Axel, vu dans le premier épisode de la saison 6 de «Mariés au premier regard», est fâché contre la chaîne. Il estime qu’elle ne l’a pas présenté tel qu’il est.

«Dans le portrait, vous me voyez majoritairement en nature. Il n’y a aucun plan en ville. La voix off évoque mon départ volontaire pour les montagnes pour m’isoler. Bon j’aime la tranquillité mais je ne suis pas un ermite. Et ce n’est pas non plus mon divorce qui est en cause», a-t-il posté. Et d’estimer que selon lui, M6 voulait «lui coller une étiquette» d’ermite: «Mais je vis dans un quartier résidentiel à la campagne, en vallée, à 15 minutes de Chambéry. J’habite une maison moderne, avec un sèche-cheveux!».



Tout cependant n’est pas faux dans ce qu’a montré la chaîne. Axel est bel et bien un fan de nature qui a quitté la Picardie pour les alpes savoyardes: «J’ai choisi de quitter mes origines pour la montagne et la nature, beaucoup plus accessible ici. J’ai adoré la Savoie lors de mes précédents voyages. Ici je peux randonner pendant des heures, m’évader, dormir en pleine montagne et profiter d’un silence complet, être entouré d’animaux sauvages. C’est une vie que j’ai choisie, car elle me rend heureux tout simplement».