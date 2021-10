Etats-Unis – Un candidat d’«America’s Got Talent: Extreme» grièvement blessé

Jonathan Goodwin lors d’une précédente participation à «America’s Got Talent».

Jonathan Goodwin, un cascadeur de l’émission «America’s Got Talent: Extreme» a été grièvement blessé, jeudi soir dernier, lors d’une répétition pour un épisode en cours de tournage, rapporte TMZ .

Selon des sources de la production, Jonathan Goodwin était suspendu par les pieds, à plus de 21 mètres du sol dans une camisole de force. Deux voitures étaient également suspendues de chaque côté de lui, se balançant d’avant en arrière. Le but de la cascade était que Goodwin se libère des liens et tombe sur un matelas pneumatique avant d’être touché par les voitures dont l’amplitude du balancement était croissante.