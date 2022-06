Jean-Claude de l’amour est dans le pré est décédé

France : Un candidat de «L’amour est dans le pré» est décédé

Jean-Claude, découvert dans la saison 6 en 2011 de l’émission de dating de M6, s’est donné la mort. Karine Le Marchand, animatrice du programme, lui a rendu hommage.

Karine Le Marchand, animatrice de «L’amour est dans le pré», a confirmé la nouvelle et a rendu hommage à l’agriculteur de 53 ans sur Instagram. «Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes. Merci de m’avoir donné tant de joie et d’affection à chacune de nos retrouvailles. Tu as choisi de dire stop, alors repose en paix. Mes pensées vont vers Maud et votre petite Charlotte», a écrit l’une des stars de M6 dimanche 26 juin 2022.