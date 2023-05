Racisme: Un candidat d’Yverdon pour le National victime d’islamophobie

La Jeunesse socialiste vaudoise (JSV) a vu rouge après des propos tenus lundi sur Twitter à l’encontre de l’un de ses candidats au National. En effet, Abdelmalek Saiah, candidat yverdonnois de la JSV au National, a subi une insulte à caractère raciste et islamophobe, dénonce-t-elle. Et ceci à peine 36 heures après avoir annoncé son intérêt pour les fédérales.

Islamophobie «proprement inacceptable»

Pour les jeunes socialistes vaudois, «ce cas doit rappeler l’urgence et le danger que représente l’extrême droite islamophobe et raciste pour les jeunes politiciens, en particulier de gauche, issus de la migration». Et de souligner: «le racisme reste un fléau encore bien trop présent dans la politique suisse, face auquel il s’agit de

lutter avec force». Du coup, la JSV demande «des mesures plus strictes et plus sévères» à l’encontre des auteurs de tels propos, «tant l’impunité semble régner».