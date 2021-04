Élections régionales au Mexique : Un candidat lance sa campagne couché dans un cercueil

Un candidat à un des parlements régionaux mexicains a lancé sa campagne électorale dans un cercueil afin de souligner les milliers de décès causés par la pandémie de coronavirus et la violence liée aux cartels.

Carlos Mayorga est arrivé dans un cercueil de couleur dorée lors d’une réunion électorale organisée sur un pont entre la ville frontalière mexicaine de Ciudad Juárez et El Paso, au Texas américain. Il était accompagné d’assistants vêtus de combinaisons de protection biologique et portant des bouquets de fleurs pour attirer l’attention sur le bilan de plus de 200’000 morts du Covid-19 au Mexique, le troisième le plus élevé au monde.