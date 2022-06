Présidentielle au Kenya : Un candidat promet d’expulser des Chinois s’il est élu en août

Candidat à la présidentielle kényane, le vice-président William Ruto a déclaré que s’il était élu en août, il expulserait les ressortissants chinois occupant des emplois qui pourraient l’être par des Kényans.

Au Kenya, les élections présidentielle, législatives et locales du 9 août prochain se tiendront alors que la plus grande économie d’Afrique de l’Est fait face à des difficultés économiques, causées par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. D’où un certain ressentiment de la part d’un des principaux candidats au poste de chef de l’État.