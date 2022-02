«The Voice»Un candidat suisse va tenter sa chance

Depuis tout petit, Loris est fan de «The Voice». Pas étonnant qu’il ait voulu réaliser son rêve en tentant sa chance dans l’émission présentée par Nikos Aliagas. C’est après avoir gagné un premier concours de chant en Suisse, en septembre 2021, que le Neuchâtelois de 18 ans a été repéré par la production du télécrochet. «Trois jours après, on m’a appelé pour me demander de participer à cette 11e saison», nous a confié l’adolescent. Ce qu’il a accepté sans hésiter: «Je ne me suis pas posé de question. J’agis souvent sur un coup de tête et j’aime bien me lancer des défis.» Pour cette aventure hors du commun, le jeune rappeur autodidacte a eu le soutien de sa famille. «Ils savent que la musique sera mon travail dans la vie», confie Loris, qui a interrompu sa formation d’horticulteur paysagiste pour se consacrer à 100% à son art. «J’ai pris un risque en faisant cela, mais je sais qu’un jour ça paiera», affirme-t-il.