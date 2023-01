Canton de Zurich : Un candidat vert’libéral fait campagne avec des bonbons périmés

L’homme qui brigue un siège au Parlement zurichois a distribué aux passants des oursons en gomme dont la date de consommation était dépassée depuis six mois. Mais il assume son geste malgré les critiques.

Michael De Vita-Läubli. DR

Si le but était de faire parler de lui, alors c’est réussi. En effet, Michael De Vita-Läubli, candidat au Grand Conseil zurichois, a décidé de faire campagne auprès des électeurs en distribuant des flyers et des pommes mais aussi des oursons en gomme. Hic: les bonbons offerts mercredi dernier aux passants à la gare de Schwerzenbach (ZH) étaient périmés depuis six mois. Ce qui a suscité l’indignation notamment d’une lectrice de «20Minuten» qui lui a vertement signifié son courroux.

Michael De Vita-Läubli assume, lui, son geste. «Nous avons offert 25 kilos de pommes, mais à la fin de l’action, nous avons distribué des give-aways dont ces oursons en gomme, dont certains étaient issus des élections du printemps dernier», a-t-il confirmé.

Aucun risque

Il s’est toutefois défendu de tous risques pour les électeurs. «Ces oursons sont composés d’un mélange de sucre et d’un gélifiant végétal, ils ne deviennent en aucun cas dangereux pour la santé, mais simplement plus durs», a-t-il expliqué. Et d’affirmer: «Nous assumons notre responsabilité écologique en ne produisant pas de déchets alimentaires.»

Vu les critiques, le candidat ne distribuera néanmoins plus ces oursons périmés et les mangera tout seul. Il s’est aussi excusé auprès de la lectrice. Mais celle-ci n’est toujours pas convaincue. «S’il s’agissait d’empêcher le gaspillage alimentaire, on aurait pu donner ces oursons à une organisation qui distribue des aliments périmés aux personnes en difficulté. Mais les offrir de manière non déclarée en tant que publicité électorale, je trouve cela plus que douteux», a-t-elle confié.