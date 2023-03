Un capteur textile surveille l’état de fatigue des joggeurs

Leur solution consiste en un fil spécial qui se dilate lorsqu’on tire dessus, générant ainsi un signal électrique. «Contrairement à la plupart des autres matériaux, le nôtre devient en fait plus épais lorsqu’il est étiré, expliquent les chercheurs dans le communiqué de l’EPFZ. En conséquence, le fil est considérablement plus sensible aux mouvements minimes. L’étirer même un peu produit des fluctuations nettement mesurables de la charge du capteur. Cela permet de mesurer et d’analyser même des changements subtils dans la forme de course.»