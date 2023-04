Corée du Sud: Un car de touristes israéliens bascule: un mort et des dizaines de blessés

Une Israélienne a été tuée et des dizaines d’autres touristes israéliens ont été blessés lorsque leur car s’est renversé sur une route rurale, dans le centre de la Corée du Sud. Le véhicule transportait 33 touristes israéliens depuis la ville de Gyeongju (sud-est) vers Chungju (centre) quand il s’est renversé, jeudi soir, après un virage serré, a détaillé la police.

«Le chemin escarpé a fait glisser le bus alors qu’il changeait de vitesse et il semble que le conducteur ait perdu le contrôle et heurté des arbres à proximité, ce qui l’a fait basculer sur le côté», a précisé la police de Chungju. Une femme israélienne est morte et tous les autres passagers sont blessés, dont certains grièvement, a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères, citant des responsables sud-coréens.