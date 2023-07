YVERDON-LES-BAINS (VD): Un car en feu bloque l’A1 en direction de Lausanne

Un immense dégagement de fumée était visible loin à la ronde mardi matin vers 9h30 dans la région d’Yverdon (VD). Et pour cause: c’est un car de tourisme qui brûle sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A1. Sur le site du TCS, des perturbations de trafic sont logiquement constatées dans la région.

La police cantonale confirme qu’un véhicule est en feu depuis 9h30 entre Yverdon et Essert-Pittet et qu’une intervention des pompiers est en cours. Selon une lectrice bloquée à quelques mètres de l’incendie, police et pompiers sont présents en nombre, mais pas d’ambulance à l’horizon pour le moment. À 10h, elle nous indiquait que l’incendie devait être en passe d’être maîtrisé et que la fumée qui s’échappe du véhicule est désormais blanche.