Vaud/Fribourg: Un car en feu provoque la fermeture de l’A1

Ce mardi vers 16h, un autocar s’est embrasé à proximité du tunnel d’Arrissoules, sur l’autoroute A1, entre Estavayer (FR) et Yverdon (VD), en direction de Lausanne. Le tronçon, qui était en bidirectionnel en raison de travaux, a été fermé dans les deux sens. Des déviations ont été mises en place et la durée de l’intervention n’est pour l’heure pas connue. Une ambulance a été dépêchée sur les lieux, mais «il n’y a pas de blessés. Tous les passagers ont pu sortir sans soucis», rassure la police cantonale vaudoise.

Un car s’est embrasé sur l’autoroute A1, entre Yverdon et Estavayer.

Feu sur le «toboggan»

Vers 15h, c’est dans la montée du fameux «toboggan», entre Vevey (VD) et Châtel-Saint-Denis (FR) sur l’autoroute A12, qu’une voiture de tourisme qui tractait une remorque transportant un véhicule de chantier a pris feu. Là non plus, il n’y pas eu de blessé. D’ailleurs, c’est le conducteur du véhicule, qui a pu sortir par ses propres moyens, qui a alerté les pompiers. La voie de droite a dû être fermée pour les besoins de l’intervention, mais cela n’a pas vraiment eu d’impact sur le trafic. En effet, à cet endroit-là, l’autoroute se compose de trois voies de circulation.