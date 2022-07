Nicaragua: un car tombe en route vers les Etats-Unis dans un ravin et fait seize morts

Nicaragua : Un car tombe en route vers les États-Unis dans un ravin et fait seize morts

En tombant dans le ravin, l’autocar s’est retourné et a atterri sur le toit. Seize personnes ont été tuées dans l’accident et 47 autres ont été blessées, selon la police locale.

Seize personnes sont mortes mercredi soir au Nicaragua dans un accident de la route impliquant un autocar, et 47 autres ont été blessées, a indiqué jeudi la police dans un communiqué. L’autocar circulait entre Managua et Jalapa, une municipalité située près de la frontière nord du Nicaragua avec le Honduras, empruntée par les migrants d’Amérique latine désireux de se rendre aux États-Unis, via le Mexique.

«Seize personnes sont mortes, dont cinq femmes et onze hommes. Treize sont de nationalité vénézuélienne, une nicaraguayenne et deux ne sont pas identifiées», est-il précisé. L’accident est survenu à un carrefour sur la route panaméricaine dans le département d’Esteli, où l’autocar est entré en collision avec deux voitures. «En raison de la collision et de la vitesse excessive, le conducteur du bus a perdu le contrôle et est tombé dans un ravin», a indiqué la police. Le chauffeur, sorti indemne de l’accident, a été placé en garde à vue.