Col du Gothard

Un carambolage à 3,7 millions

Quatre véhicules, dont deux bolides de luxe, ont été impliqués dans un accident de la route, mercredi près d’Andermatt (UR). Une personne a été grièvement blessée.

Un terrible accident s’est produit mercredi après-midi sur la route menant au col du Gothard. Quatre véhicules ont été fortement endommagés et une personne a été grièvement blessée. Les faits se sont déroulés sur la commune de Hospental (UR), à quelques kilomètres de la frontière urano-tessinoise. Le conducteur d’une Bugatti valant plus d’un million de francs a entrepris un dépassement alors qu’il se trouvait encolonné derrière un camping-car, explique la police cantonale uranaise dans un communiqué. Au même moment, le chauffeur du véhicule qui le précédait, une Porsche cabriolet immatriculée dans le canton de Lucerne, a amorcé une manoeuvre similaire. Une collision s’est alors produite entre les deux bolides de luxe. La décapotable a ensuite embouti une Mercedes aux plaques argoviennes qui la précédait et la voiture du constructeur français a terminé sa route dans un mobile-home.