Trois accidents de la circulation se sont produits sur l’A16 ce mardi matin entre Sonceboz et Reuchenette-Péry, a communiqué la police cantonale bernoise . Une personne a été gravement blessée. De fortes perturbations du trafic se sont produites.

La Police cantonale bernoise a reçu l’annonce mardi matin 24 novembre 2020 de trois accidents de la circulation s’étant produits sur l’A16 entre Sonceboz et Reuchenette-Péry. Le premier accident a été signalé à 5h45 et s’est produit entre Sonceboz et La Heutte en descendant direction Bienne peu avant le tunnel sous les Roches.