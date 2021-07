Vatican : Un cardinal au cœur d’un grand procès financier

Le Vatican est secoué par un nouveau scandale financier. Un cardinal et plusieurs personnes, dont un Suisse, sont impliqués dans le financement opaque d’un immeuble cossu de Londres.

Un cardinal au c œ ur d’un procès financier, du jamais-vu au Vatican: le S aint- S iège a annoncé, samedi, le renvoi devant son Tribunal pénal de dix personnes, dont l’influent Angelo Becciu, impliquées dans l’affaire du financement opaque, via des hommes d’affaires italiens, d’un immeuble de luxe à Londres.

Un Suisse doit répondre d’abus de pouvoir

Cinquante appartements de luxe

Les autres mis en cause sont un ancien directeur de l’AIF, une jeune consultante italienne qui s’était vu confier un demi-million d’euros par la secrétairerie d ’ État sur un compte en Slovénie, un investisseur, un avocat, un ancien haut fonctionnaire laïc du Vatican et un courtier arrêté en mai dernier à Londres.

L’investissement au c œ ur du scandale est un immeuble dans le chic quartier londonien de Chelsea, sur Sloane Avenue, 17 . 000 m2 transformés en une cinquantaine d’appartements de luxe. Une première participation avait été prise dans le projet en 2014, via un fonds luxembourgeois géré par la holding de l’investisseur incriminé.

Prix de l’immeuble surévalué

La gestion financière opaque, via la Suisse et le Luxembourg, avait incité le Vatican, quatre ans plus tard, à y mettre fin en rachetant l’ensemble de l’immeuble londonien. Le prix de l’immeuble était très surévalué, les intermédiaires gourmands et des sommes considérables sont parties en fumée. Avec d’autres placements hasardeux, le préjudice pour le Vatican se monterait à plusieurs centaines de millions d’euros, selon la presse italienne.