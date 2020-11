Pologne : Un cardinal sanctionné pour soupçons d’abus sexuels

Le Vatican a interdit à l’évêque polonais Henryk Gulbinowicz, visé par une enquête sur des abus sexuels, d’exercer son ministère et d’utiliser ses insignes.

Le Vatican a pris ces mesures «à la suite de l’enquête concernant les accusations envers le cardinal Henryk Gulbinowicz et après l’analyse d’autres accusations concernant le passé du cardinal», selon un communiqué de la nonciature. Le cardinal ne pourra pas non plus être enterré dans une cathédrale et devra verser une somme d’argent à une fondation créée par l’Episcopat polonais d’aide aux victimes des abus sexuels.