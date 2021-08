Japon : Un cargo panaméen s’échoue et se brise en deux

Les garde-côtes japonais ont sauvé l’équipage d’un cargo panaméen qui s’est échoué au nord-est du pays. Selon un porte-parole, des hydrocarbures s’échappent du navire.

Un cargo battant pavillon panaméen s’est échoué et s’est brisé en deux au nord-est du Japon, et l’équipage a pu être secouru, ont annoncé jeudi les garde-côtes japonais. Des images aériennes montrent la poupe du «Crimson Polaris» sectionnée et plongeant dans la mer aux côtés de l’autre moitié du navire, légèrement inclinée vers l’eau.