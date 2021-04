Philippines : Un cargo s’échoue dans la tempête, son équipage porté disparu

Le Cebu Great Ocean, immatriculé aux Philippines et chargé de nickel, s’est échoué près de l’île Mindanao. Les secours recherchent 20 membres de son équipage qui ont abandonné le navire.

2000 litres de diesel

On ignore le sort des deux autres. «Nous étions en contact jusqu’à ce matin, alors que leur canot dérivait. Les recherches sont compliquées par le fait que la mer est très formée», a-t-il dit, en précisant que des recherches aériennes étaient aussi en cours. On ignore l’état du navire, le Cebu Great Ocean, qui est immatriculé aux Philippines et transportait 2000 litres de diesel.