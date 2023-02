Brésil : Un carnaval de Rio chatoyant pour éloigner les ténèbres

Après une édition (2021) annulée et une autre (2022) décalée à cause du Covid, Rio de Janeiro retrouve, ce vendredi, la folie de son carnaval, au rythme de la samba.

La folie du carnaval de Rio de Janeiro reprend ses droits à partir de ce vendredi, avec un vent d’optimisme après la fin des restrictions du Covid et le changement de gouvernement au Brésil. Les rues sont déjà pleines depuis le week-end dernier, avec les cortèges musicaux des blocos, tandis que les écoles de samba peaufinent les derniers détails de leurs somptueux défilés, qui auront lieu les nuits de dimanche et lundi.

Le spectacle s’annonce grandiose, avec des chars monumentaux hauts comme des immeubles de plusieurs étages et des milliers de danseurs costumés des écoles qui défilent tour à tour au sambodrome, jusqu’au lever du jour. «Nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes, nous ne comptons pas nos heures, même la nuit, juste pour voir les gens heureux», dit Rogerio Sampaio, qui a passé les derniers mois à confectionner des costumes pour l’école Viradouro, dans un hangar du centre-ville.

Cette année, les défilés au sambodrome auront bien lieu juste avant le mercredi des Cendres, comme le veut la tradition. Ils avaient été reportés de deux mois l’an dernier, en avril, en raison d’une hausse des cas de Covid. Et en 2021, le carnaval avait été tout bonnement annulé en raison de la pandémie.

Sans Covid, sans Bolsonaro

Le sambodrome doit accueillir 100’000 personnes chaque nuit, entre les 70’000 spectateurs et les personnes qui défilent pour les douze écoles de samba en lice pour le grand concours du carnaval. Chaque formation a entre 60 et 70 minutes pour défiler sur l’avenue Marques de Sapucai, une rue d’environ 700 mètres entourée de tribunes. Les écoles vont devoir séduire le public, mais aussi les jurés, qui les noteront sur des critères comme le thème du défilé, les percussions ou la qualité des chars et des costumes.