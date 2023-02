Greenpick Pass: Un carnet de bons de réduction destiné à encourager le shopping durable

La start-up Greenpick propose désormais, en plus de sa plateforme en ligne qui simplifie la recherche de produits et de services durables, un fascicule avec des coupons de réduction. Ces derniers doivent ouvrir les portes du monde des fournisseurs «verts» aux shoppers.

Le Greenpick Pass permet d’obtenir des réductions auprès de fournisseurs durables, comme par exemple le service d’abonnement pour poussettes Loopi. zVg/Loopi

Comment nous inciter, nous les personnes respectueuses de l’environnement, mais plutôt paresseuses, à ne pas faire uniquement nos courses chez Coop ou Migros? Comment nous convaincre de nous rendre dans des boutiques qui proposent des produits durables, régionaux et favorisent l’économie circulaire? Comment atteindre les gens qui souhaiteraient faire des achats conscients, mais qui ne savent pas où aller?

Grâce à son guide en ligne éponyme, Greenpick.ch a développé une solution qui permet de trouver près de 600 fournisseurs respectueux de l’environnement – #noussommeslefutur vous a présenté cette start-up. Mais aujourd’hui, la petite entreprise dirigée par Michelle Oehri et Martin Slawik a franchi une nouvelle étape en recourant à une recette éprouvée: le carnet de bons de réduction.

Ou, tout du moins, à sa version moderne. Le Greenpick Pass, c’est son nom, est un carnet imprimé de 84 pages contenant 40 offres de réduction à faire valoir auprès d’une sélection de boutiques et de prestataires de services. Deux Greenpick Pass ont déjà été publiés: un pour Berne, l’autre pour Zurich.

Jusqu’à 50% de réduction

L’éventail des prestataires s’étend des magasins d’alimentation et d’électroménager aux spécialistes de la construction de maisons et de l’énergie solaire, en passant par les boutiques de vêtements et les voyagistes. Outre les magasins de vente pure, il comprend également d’autres types de prestations, à l’instar d’offres de location, de réparation et de réutilisation.

Les fournisseurs mentionnés dans ce carnet doivent impérativement répondre à l’un des trois critères suivants: proposer des produits régionaux durables, être actifs dans la promotion de la transition énergétique ou s’engager dans l’économie circulaire.

Le carnet, qui coûte 33 francs, contient des bons de réduction pouvant aller, selon le fournisseur choisi, de 5 à 50%. Un prestataire de services de nettoyage propose également 30 minutes gratuites en cas d’engagement ferme. Si toutes les offres ne sont pas aussi intéressantes les unes que les autres, le Greenpick Pass contient quand même des réductions d’une valeur totale de 400 francs.

Imprimé selon le principe «Cradle-to-Cradle»

«Le grand défi est de passer du savoir à l’action», explique Michelle Oehri pour justifier l’idée. Le Greenpick Pass doit encourager les gens à faire des achats plus écologiques et leur offrir des inspirations concrètes qui doivent leur permettre d’adopter un style de vie plus «vert». «Son objectif est de faire découvrir la diversité des options respectueuses du climat qui sont proposées dans une région», explique-t-elle.

Pour donner l’exemple, la start-up Greenpick mise elle-même sur l’économie circulaire dans la production de son livret. C’est pourquoi l’imprimerie Vögeli, qui utilise la méthode Cradle-to-Cradle dans ses locaux situés dans l’Emmental (BE), a été choisie comme partenaire.

«Nous sommes responsables du design, de l’impression, de la distribution et de la communication», souligne Michelle Oehri. Son contenu, lui, provient de la communauté locale et de partenaires, comme par exemple l’association Nextgenerations.ch, un réseau d’entreprises qui s’engagent pour des produits et des concepts écoresponsables.

D’autres carnets de bons de réduction sont déjà à l’étude, conclut Michelle Oehri. L’un pour le Tessin, l’autre pour Bâle. Greenpick se réjouit en outre de partenariats signés avec les CFF et trois banques cantonales, qui souhaitent recommander le livret à leurs collaborateurs ou à leurs clients.