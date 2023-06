Amérique centrale: Un cartel de drogue derrière le trafic de migrants dans le Darien

Pression mise sur la Colombie

Au moins 60 morts en 2023

Le Darien est devenu un couloir de migration entre l’Amérique du Sud et les États-Unis via l’Amérique centrale. Cette forêt vierge de 575’000 hectares est dénuée de tout réseau routier, infestée de moustiques et de serpents, parsemée de ravins et des gangs criminels y sévissent.