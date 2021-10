Cyclisme - Un carton évité de justesse

Twitter Eurosport IT

La Coppa Agostoni 2021 s’est jouée au sprint entre Alexey Lutsenko (Astana) et Matteo Trentin (UAE). Lundi au terme des 191 km, à Lissone (Lombardie), le coureur kazakh a battu l’Italien.

Mais cette arrivée aurait pu être tout autre. Les deux hommes se sont échappés à 11 kilomètres du but et n’ont jamais compté plus de 30 secondes d’avance. Alors qu’ils se trouvaient à 1,8 km de la ligne, ils ont bien failli entrer en collision avec une femme qui traversait la route.