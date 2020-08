Football

Un carton, la promotion et des soupçons

Le SV Ried, club de D2 autrichienne, a validé sa promotion dans l’élite grâce à une improbable victoire 9-0 lors de l’ultime journée de championnat. Son dauphin, l’Austria Klagenfurt, évoque un match truqué.

Le championnat autrichien de 2e division s’est terminé ce week-end dans la polémique. Avant la 30e et dernière journée, le SV Ried et l’Austria Klagenfurt, tous deux en tête avec 61 points, n’étaient séparés que par une différence de buts favorable au SV Ried (+25 contre +24).

Klagenfurt pensait avoir fait le plus dur en s’imposant nettement 6-1 contre le Wacker Innsbruck (6e). C’était compter sans le carton encore plus impressionnant de Ried, qui a atomisé 9-0 le Floridsdorfer AC (14e et relégué) et validé ainsi sa promotion grâce à une meilleure différence de buts finale.