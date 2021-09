Football - Un carton rouge débouche sur une bagarre au Tessin

Quand carton rouge qui dégénère… DR

C’est arrivé samedi à Bellinzone , soir de Pleine Lune, lors du choc au sommet de troisième ligue (groupe 2) qui opposait l’Union Sportive de Semine à Locarno. Une bagarre a éclaté à la 67e minute alors que le score était de 1 à 1 . L’arbitre, qui venait d’expulser le Locarnais Saverio Manfreda, n’a pu que mettre fin définitivement au combat.

D’après les témoignages fournis par les personnes présentes, c’ e st ce carton rouge qui a tout décl e nché. «En quittant le terrain, un fan de Locarno lui a dit quelque chose. Le joueur , se sentant insulté, a alors lancé s e s protège-tibias à bout portant en direction des fans du club de Bellinzone. Il a blessé un de nos joueurs à la tête», a déclaré le président de Semine au site « Chalcio.com » . C’est à ce moment-là que tout a dégénéré, que des coups de poing et coups de pied se sont échangés ent r e joueu r s et des fans. Le tout filmé par un spectateur.

Cette bagarre de rangée intervient quelques jours après l’envoi d’une circulaire destinée à tous les clubs où la Fédération tessinoise de football pour leur rappeler qu’à la suite d’incidents répétés de violence sur les terrains de ligues inférieures, la commission de discipline ét a it prête à prendre des sanctions exemplaires en cas de nouveaux affrontements , jusqu'à la suspension des championnats . « Malheureusement, ce qui s’est passé ne me surprend pas vu la tendance de ces dernières semaines, où nous avions remarqué une montée de violence, de grossièreté et d’ agressivit é qui ne nous plaît pas d u tout», a déclaré à la «Regione», Fulvio Biancardi, président de la Fédération tessinoise de football , qui va évaluer les mesures à prendre après ce nouveau débordement.

‹‹Les sanctions devront être justes mais très sévères, afin d’envoyer un signal supplémentaire à ceux qui avaient l’intention d’avancer dans cette voie.›› Fulvio Biancardi, président de la fédération tessinoise de football

La commission de discipline va se baser sur le rapport de l’arbitre et des té m oignages de personnes présentes pour prendre des sanctions. Ce qui est certain c’est que le match ayant été interrompu pour des raisons disciplinaires il ne pourra pas être rejoué. «Nous attendons le rapport du directeur de jeu mais ce qui s’est passé semble clair et on le voit plutôt bien dans une vidéo qui circule: la faute ne se trouve pas uniquement dans un camp ou l’autre, il faut être deux pour se battre, a renchéri Fulvio Bianca r di. Les sanctions devront être justes mais très sévères, afin d’envoyer un signal supplémentaire à ceux qui avaient l’intention d’avancer dans cette voie. Mais je ne pense pas qu’il soit juste de pénaliser tous les autres c lubs pour le comportement malhonnête de ces deux équipes. En revanche, il n’est pas dit qu’il n’y ait pas de suspensions pour Semine et Lo c arno. Maintenant, menace le président, s i ces épisodes violents se poursuivent, nous n’excluons pas la possibilité d’une interruption des championnats.»

‹‹Ces comportements doivent absolument être éliminés des terrains de jeu et exigent un signal fort non seulement pour les clubs concernés, mais aussi pour l’ensemble du mouvement du football.›› La commission des arbitres dans un communiqué