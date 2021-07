Étude : Un cas de cancer sur 25 est lié à l’alcool

Une étude publiée mercredi montre qu’une consommation excessive d’alcool, c’est-à-dire plus de deux verres par jour, augmente les risques de cancer.

Environ 4% des cas de cancer détectés l’an dernier dans le monde (soit 740’000) sont liés à la consommation d’alcool, y compris modérée, selon des estimations du Centre international de recherche sur le cancer (Circ) publiées mercredi. La plupart (86%) de ces cancers attribuables à l’alcool sont associés à une consommation «à risque et excessive» (plus de deux boissons alcoolisées par jour), selon l’étude.

Mais une consommation «légère à modérée» (jusqu’à deux verres d’alcool par jour) représente tout de même «un cas sur sept attribuables à l’alcool, c’est-à-dire plus de 100’000 nouveaux cas de cancer dans le monde» en 2020, estime dans un communiqué le Circ, qui dépend de l’OMS (Organisation mondiale de la santé).

Cela montre «la nécessité de mettre en œuvre des politiques et des interventions efficaces pour sensibiliser le public au lien entre la consommation d’alcool et le risque de cancer, et pour réduire la consommation globale d’alcool», commente l’une des responsables du Circ, la Dr Isabelle Soerjomataram.