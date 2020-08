M6

Un cas de Covid-19 stoppe «Le Meilleur pâtissier»

Le tournage de l’émission de M6 a été arrêté après qu’une personne de l’équipe a été testée positive au coronavirus.

Il ne restait que quelques jours de tournages pour finir de mettre en boîte la 9e saison du «Meilleur pâtissier», mais le Covid-19 est passé par-là. La production du programme a confirmé qu’un membre de l’équipe avait contracté la maladie et toutes les activités ont donc été suspendues pour au moins deux semaines.

«Le protocole sanitaire a été mis en place en suivant les recommandations du Comité central d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, d’experts en prévention et d’un médecin conseil, mais ce cas avéré rend préférable une suspension du tournage. Il apparaît nécessaire de procéder à un nouveau dépistage des équipes», a fait savoir BBC Studios France.