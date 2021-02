Tennis : Un cas de Covid complique la donne à Melbourne

Alors que 520 personnes, dont des joueurs et joueuses ont été placées en isolement mercredi, le tirage au sort de l’Open d’Australie a été reporté.

Les joueurs et les joueuses se retrouvent au repos forcé à Melbourne, où l’Open d’Australie doit commencer lundi.

Les organisateurs de l’Open d’Australie ont assuré jeudi que le premier Grand Chelem de la saison débuterait lundi à Melbourne comme prévu, même si un demi-millier de joueurs et accrédités sont à l’isolement à cause d’un nouveau cas de Covid-19, et que les tournois de préparation ont été suspendus.