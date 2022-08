Berne : Un cas de variole du singe confirmé dans une crèche

La variole du singe continue à se répandre en Suisse et la barre des 400 cas vient d’être dépassée. Un homme travaillant dans une crèche a notamment été touché dans le canton de Berne, comme l’a indiqué mardi soir la Direction de la santé. Il s’agit d’un établissement qui «comprend huit enfants et deux adultes».

Tous les enfants pourront continuer à se rendre à la crèche, ont décidé les autorités, estimant que «le risque de transmission est extrêmement faible». Selon l’OFSP, les contagions se font surtout par contacts étroits, via la peau ou les muqueuses. Il est cependant également possible que des personnes soient infectées par contact avec des matières telles que des tissus, de la literie ou des vêtements. De plus, il est établi que «les enfants et les personnes âgées qui n’ont pas été vaccinées semblent présenter un risque plus élevé d’évolution grave».