Epidémie: Un cas de variole du singe recensé à Genève

Épidémie : Un cas de variole du singe recensé à Genève

Une première infection avait déjà été confirmée en Suisse, dans le canton de Berne. Le malade genevois a été placé à l’isolement et son état ne nécessite pas une hospitalisation.

Les autorités sanitaires ne préconisent aucune précaution particulière à prendre pour le reste de la population. Il faut néanmoins aller consulter un médecin si on présente des symptômes tels que fièvre, courbatures, faiblesse et lésions de la peau et ce dernier décidera de la nécessité ou non d'un dépistage.