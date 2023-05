Un cas d’hépatite C détecté après la fermeture du cabinet dentaire

En avril dernier, le Département de la santé et des affaires sociales (DGS) du canton d’Argovie avait fermé un cabinet dentaire à Birr en raison de graves manquements à l’hygiène (voir encadré). Et alors qu’il avait été demandé via un courrier aux patients de faire un test de dépistage du VIH et de l’hépatite, les premiers résultats commencent à tomber: un cas d’hépatite C a été détecté.