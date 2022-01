Chine : Un cas d’Omicron détecté à Pékin, à trois semaines des Jeux olympiques

Malgré les défenses très strictes de la capitale chinoise contre le Covid-19, le variant a été découvert dans le quartier Haidian, dans le cadre d’un cas de transmission locale.

Occupants testés

Des millions de Chinois ont reçu l’ordre de rester chez eux ces dernières semaines, des dizaines de vols intérieurs ont été annulés et des usines entières fermées, les autorités cherchant à juguler l’épidémie à l’approche des JO .

Les autorités testent les autres occupants du complexe résidentiel et de l’immeuble de bureaux, et ont restreint l’accès à 17 lieux liés à la personne infectée, a précisé M. Pang.

Ne pas quitter la ville

Pékin est fermée depuis longtemps aux personnes originaires des régions du pays où des cas ont été signalés et demande à tous les arrivants de fournir des tests de Covid-19 récents.

Les salons de coiffure, salles de jeu, salles de sport et autres cinémas ont dû fermer depuis jeudi et des lignes de bus ont été suspendues dans certaines parties de la ville.

Tolérance zéro

Des mesures de confinement très strictes ont été imposées dans les petites villes, où des millions de personnes doivent rester chez elles et se soumettre à des tests, tandis que les centres économiques comme Shanghai et Pékin testent des quartiers précis, dans le cadre d’efforts plus ciblés.