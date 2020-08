En français,on dit traçage ou suivre une trace, tellement plus joli que tracing.

Sacha touille 19.08.2020 à 19:24

Ben voilà on a dépassé les 300 cas positifs aujourd'hui. Je parie qu'à mi-septembre quand tout ce petit monde sera rentré de vacances de l'étranger et que les écoles auront repris dans tous les cantons on arrivera allègrement à 500 cas par jour. Alors respectez les gestes barrières merci