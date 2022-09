Afrique : Un Casque bleu de l’ONU gravement blessé dans une attaque au Mali

La Minusma avait été créée en 2013 pour aider l’un des pays les plus pauvres au monde à combattre une insurrection djihadiste. Il s’agit de l’une des plus grosses opérations de maintien de la paix de l’ONU. Elle compte environ 17’500 hommes et femmes, dont plus de 13’000 soldats et policiers.