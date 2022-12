Liban: Un Casque bleu irlandais tué dans un incident

Liban : Un Casque bleu irlandais de l’ONU tué dans un «incident»

Un soldat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban est décédé et trois autres ont été blessés dans le sud du pays dans des circonstances non précisées.

Dans un communiqué, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), a indiqué «qu’un Casque bleu a été tué et trois autres blessés, la nuit dernière, dans un incident près du village d’Al-Aqbiya, juste à l’extérieur de la zone d’opérations de la Finul». La Finul, déployée dans le sud du pays pour faire tampon entre Israël et le Liban, a indiqué avoir «lancé une enquête pour déterminer ce qui s’est exactement produit». Les victimes sont des Casques bleus irlandais, selon un communiqué du ministre irlandais des Affaires étrangères et de la Défense, Simon Coveney, qui a évoqué lui aussi un «grave incident» sans autre précision.