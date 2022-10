Vaud : Un casse à coups d’extincteur pour voler… des sacs-poubelles

Quand il décide de s’y mettre, Frank* ne fait pas dans la demi-mesure. En mai, en une seule nuit, l’homme s’est servi d’un extincteur pour casser les vitres du troisième, quatrième et cinquième étage d’un bâtiment occupé notamment par les services sociaux de Nyon. S’il comptait se servir dans les locaux, il est reparti bredouille.

Quelques jours plus tard, mêmes lieux, même outil de prédilection. Cette fois, la pêche est meilleure pour le voleur. Il trouve 695 francs dans la caisse de la réception et emporte également 100 rouleaux de sacs-poubelles de17 litres et 49 rouleaux de 35 litres, pour une valeur totale de 1955 francs.