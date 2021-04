Hippisme : Un cavalier a fait subir des chocs électriques à ses chevaux

La Fédération internationale a infligé une suspension de 10 ans à l’Américain Andrew Kocher.

‹‹Il a été allégué que M. Kocher avait fait usage d'éperons électriques sur un certain nombre de chevaux.››

La FEI avait ouvert une enquête en juin dernier après avoir eu vent d'accusations en ce sens auprès d'un organisme indépendant spécialisé, l'ECIU. «Il a été allégué que M. Kocher avait fait usage d'éperons électriques sur un certain nombre de chevaux (...) lors d'événements internationaux et nationaux, et pendant l'entraînement», a indiqué la FEI dans un communiqué.