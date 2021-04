Birmanie : Un célèbre acteur interpellé, des dizaines de personnalités traquées

L’acteur Paing Takhon, une des célébrités les plus populaires de Birmanie à s’être opposée au coup d’État militaire, a été arrêté par la junte qui traque des dizaines de personnalités du pays.

Paing Takhon, mannequin, acteur et chanteur très célèbre en Birmanie et en Thaïlande voisine, a été interpellé au domicile de sa mère à Rangoun et placé en détention, selon des médias locaux. Mercredi, dans un de ses derniers messages sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 24 ans avait indiqué «ne pas être en bonne santé depuis de nombreux jours».