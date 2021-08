Répression  - Un célèbre artiste dissident quitte Hong Kong pour Taiwan en chanson

Un média part pour Singapour

Initium est le premier organe de presse hongkongais à quitter le centre financier en raison de la répression de la dissidence par les autorités.«Au cours des six dernières années, le chemin vers la liberté est devenu plus difficile et plus dangereux, le monde est de plus en plus polarisé et antagoniste», a écrit Susie Wu, rédactrice en chef d’Initium, dans un article à l’occasion de son sixième anniversaire.