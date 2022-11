Maroc : Un célèbre avocat marocain arrêté et incarcéré

Ministre des droits de l’homme entre 1995 et 1996, l’avocat et opposant au pouvoir Mohamed Ziane a été condamné en appel à trois ans de prison ferme.

L’opposant marocain Mohamed Ziane, ex-bâtonnier de Rabat et ministre des Droits de l’Homme entre 1995 et 1996, a été arrêté et incarcéré lundi soir après avoir été condamné en appel à trois ans de prison ferme, a-t-on appris de source judiciaire et auprès de son fils.