Lausanne – Un célèbre bistrot rouvre dans une batisse historique

«Ça a été un défi de travailler dans un cadre médiéval, en tenant compte des normes incendies et de l’isolation acoustique.» Conseillère municipale lausannoise à la tête des Services du logement et de l’architecture, Natacha Litzistorf a souligné, ce lundi matin, les difficultés rencontrées afin de respecter le patrimoine lors de la vaste rénovation d’un bâtiment historique de la vieille ville. Le budget s’est monté à 2,8 millions de francs.

Double mission sur cet édifice niché entre la rue Pierre Viret et les Escaliers du Marché, au pied de la Cité. Durant 13 mois de travaux, il s’est agi d’une part de transformer le célèbre bistrot Le Barbare, au rez-de-chaussée et fermé depuis 2016. Associée à deux partenaires, la nouvelle tenancière Anouk Senff a annoncé que son établissement, sera inauguré durant trois jours dès le 25 novembre, avant une ouverture classique du mardi au dimanche, avec des plats du jour (dont un végétarien) proposés à midi. «Les produits locaux et de saison seront à la carte, autant pour la nourriture que pour les boissons», précise Anouk Senff.