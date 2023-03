Baseball: Un célèbre club utilise Mario Kart pour tester son nouvel écran géant

Les New York Mets, par exemple, ont fait installer dans leur stade du Citi Field un nouvel écran géant. D’après le quotidien américain Newsday, celui-ci mesurerait un peu plus de 1600 m2, soit trois fois plus que le précédent, ce qui en ferait le plus grand de la ligue. Et pour l’inaugurer, la franchise aux deux titres de champion (1969 et 1986) a eu l’idée de lancer une partie de… Mario Kart, le célèbre jeu vidéo de course produit par Nintendo. Sorte d’aboutissement d’un rêve de geek.