Basketball

Un célèbre journaliste NBA suspendu

Adrian Wojnarowski a été écarté, pour l’heure, par sa chaîne américaine ESPN. Il avait écrit «F**k you» à un homme politique.

«J’ai été irrespectueux et j’ai commis une erreur regrettable. Je suis désolé de la façon dont je me suis comporté et je contacte immédiatement le sénateur Hawley pour lui présenter directement mes excuses, avait dû réagir Adrian Wojnarowski. Je dois également m’excuser auprès de mes collègues d’ESPN parce que je sais que mes actes étaient inacceptables et ne devraient pas peser sur eux.»