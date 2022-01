Conflit syrien : Un célèbre psychiatre exhorte Paris à rapatrier les enfants de djihadistes

Alors que près de 80 Françaises ayant rejoint le groupe État islamique en Syrie sont dans des camps avec leurs enfants, un médecin conseille au président de les rapatrier: ils sont récupérables.

«Plus ils restent là-bas, moins ils aimeront la France. Ils sont récupérables si on s’en occupe maintenant», affirme Boris Cyrulnik dans les colonnes du «Journal du dimanche». «Je pense que le président craint que ces enfants rapatriés deviennent des djihadistes. Mais j’affirme que non, et mon idée ne tombe pas du ciel, elle se fonde sur des observations scientifiques: si on s’en occupe très tôt, ils ne deviendront pas dangereux», ajoute le médecin et auteur de 84 ans.